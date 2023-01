Vasquez: “In campo sono concentrato, attento e leader”

MilanNews.it

Devis Vasquez, intervistato a MilanTv, ha parlato così di come come è in campo: "Sono molto aggressivo in campo, molto concentrato come dovrebbe essere un portiere, concentrato, attento, leader e anche aiutare i miei compagni di squadra che è la cosa più importante. Ovviamente siamo tutti una squadra e facciamo tutti la stessa cosa. Quando ho più confidenza con le persone sono più rilassato, ma all'inizio sono un po' distante anche se mi considero una persona molto buona".