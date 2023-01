Vasquez su Yepes: "Il talento non è mai abbastanza, lo ricordiamo perché è un leader"

MilanNews.it

Intervistato a MilanTv, Devis Vasquez ha parlato così di Mario Yepes, ex difensore che ha vestito la maglia rossonera: "So che è stato qui. E' un leader nella nazionale colombiana, lo ricordiamo sempre e credo che il talento non sia mai abbastanza, molto più di questo lo ricordiamo sempre. Il talento non è mai abbastanza, non importa quanto talento hai, devi lavorare, lavorare, lavorare, lavorare e lavorare. Questa è la mia filosofia".