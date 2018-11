Velazquez: "Non colpevolizzo Opoku. Se perdiamo, lo facciamo insieme"

Julio Velazquez, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita importantissima contro l'Empoli. Ecco le sue dichiarazioni sulle difficoltà dell'attacco e sull'errore di Opoku contro il Milan: "Col Milan non abbiamo perso la partita per colpa di Opoku. Quando perdiamo, perdiamo tutti, quando vinciamo lo facciamo insieme. È un ragazzo che arriva da un'altra realtà, lavora bene e si impegna. Bisogna dare tempo. L'attacco? Quando giochiamo contro squadre del nostro livello è più facile, contro le grandi non riesci a fare quello che vuoi. Dobbiamo migliorare, questo è il mio pensiero, mantenendo una mentalità positiva".