Velazquez, sicuri possiamo battere Milan

(ANSA) - UDINE, 3 NOV - "Siamo sicuri al 100% che possiamo vincere contro il Milan". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Julio Velazquez, nella conferenza stampa della vigilia della gara di domani sera. A rafforzare le sue convinzioni sono stati "la molta forza e l'impegno" con cui il gruppo si è "allenato in settimana", unitamente allo "spirito della squadra dopo il pari raccolto con il Genoa che ha interrotto la serie negativa. Siamo convinti - ripete - che possiamo fare una bella partita". Velazquez è consapevole del valore del Milan, "una squadra con un alto livello individuale. Non solo in avanti, con Suso e Higuain, ma anche in difesa. Conosciamo i loro punti forti e deboli ma certo non posso dire oggi a Gattuso come giocheremo domani. Abbiamo lavorato su come affrontare la partita". Il tecnico ha anticipato solo un concetto: "Dobbiamo fare bene a livello difensivo ma anche nel possesso palla e in fase offensiva, così sarà più semplice fare bene anche in fase di non possesso". (ANSA).