Velodrome infuocato per Marsiglia-Milan: attesi 60mila spettatori

Oggi alle ore 18 andrà in scena la penultima amichevole pre campionato del Milan che sarà atteso in Francia dal Marsiglia. Amichevole solo formalmente perché al Velodrome sono attese circa 60.000 persone in quello che è uno degli ambienti più caldi di tutto il campionato francese. Sarà un test anche per i nervi e non solo perché l'avversario giocherà la prossima Champions League.