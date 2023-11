Venerdì Italia-Nord Macedonia all'Olimpico: finora emessi 36mila biglietti su 60mila disponibili

L'Italia del ct Luciano Spalletti ha in programma due sfide decisive per la qualificazione a Euro 2024: venerdì sera ospiterà all'Olimpico di Roma la Nord Macedonia, mentre lunedì 20 sfiderà l'Ucraina a Leverkusen, in Germania.

E proprio dopo la conferenza stampa di Spalletti, arrivano aggiornamenti anche in merito al numero di presenze previste finora per la prima gara dell'Olimpico: ad oggi infatti sono stati emessi 36mila biglietti su 60mila disponibili.