Veneroso: "Il Milan ha destabilizzato un po’ le certezze del Napoli in ottica Champions”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“Il Napoli ha dimostrato di essere la squadra più forte dall’inizio alla fine. Sarà determinante questo finale di stagione più per la Champions che per il campionato. Il Milan ha destabilizzato un po’ le certezze azzurre in ottica Champions”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Matthias Veneroso.

Chi vede favorito tra Milan e Napoli?

“Il Milan in Champions ha sempre avuto qualcosa in più, dopo lo 0-4, per quanto riguarda il Napoli, bisogna prendere delle precauzioni diverse. Non vedo una favorita”.