Venezia, Di Francesco: "Il 4-0 di Milano? Si può perdere, ma non così"

(ANSA) - VENEZIA, 20 SET - "Il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana è stato soprattutto a livello mentale, sulla testa dei calciatori. Gli episodi a Milano non ci hanno aiutati, ne sono arrivati uno dopo l'altro. Noi domani dovremo dare tutto quello che abbiamo dentro: lo dobbiamo ai nostri tifosi. E questo lo posso garantire". Così il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando la gara casalinga con il Genoa. Il tecnico degli arancioneroverdi deve fare i conti con una lunga lista di assenze: "Mancheranno sicuramente Bjarkason, Altare e Duncan che ha avuto un piccolo problemino muscolare, oltre allo squalificato Nicolussi Caviglia. Oggi, invece, valuteremo Sverko. Yeboah l'ho conosciuto meglio, ma domani saremo un po' in emergenza in alcuni reparti. Busio può rappresentare una soluzione a centrocampo, ma c'è anche Doumbia. Tutti devono farsi trovare pronti per una chiamata". Circa l'avversario di giornata, per Di Francesco "il Genoa è una squadra combattiva che resta sempre in partita. Sono stati ben costruiti. Noi dobbiamo imparare a stare dentro a tutta la gara, fino al centesimo minuto, per arrivare a centrare il nostro obiettivo.

Noi siamo in costruzione mentre loro si conoscono da tempo. Hanno un buon curriculum, ma noi dovremo trovare il giusto equilibrio in ogni momento della partita". L'allenatore è tornato anche sul poker rimediato a San Siro: "Neppure io mi aspettavo una situazione del genere, tanto più che avevamo reagito bene dopo la loro prima rete. Si può perdere, ma non così. Sono convinto che non siamo quelli visti nel primo tempo". Dopo l'acquisto sul fotofinish del calciomercato e la chiamata della nazionale dell'Ecuador, questa è stata la prima settimana di lavoro completo con la squadra per l'attaccante Yeboah: "Abbiamo bisogno di creatività e lui, assieme ad Oristanio, può darcela - ha assicurato il tecnico -. Si è allenato bene e potrebbe partire dall'inizio, come a gara in corso. Devo ancora fare delle scelte. Anche Pohjanpalo è in crescita: è un diesel e ha pure avuto un piccolo infortunio, ma arriveranno anche i suoi gol. Dovrà essere bravo a trascinare i compagni". Di Francesco è d'accordo con Candela - ex della partita - che ha promesso una squadra arrembante: "Bel messaggio: dovremo osare qualcosina se vogliamo raggiungere un risultato positivo, In questo senso i tifosi sono fondamentali e daranno una spinta decisiva alla squadra". (ANSA).