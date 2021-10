Ventola: "Il Milan ha annullato l'Atalanta, è in grande crescita"

Nicola Ventola ha parlato così della vittoria del Milan contro l'Atalanta di ieri a Bobo TV: "Il Milan fisicamente li hanno mangiati e questo mi ha sorpreso: il Milan ha annullato l'Atalanta che stava in un momento ottimo, ma Gasperini non mi è piaciuto con il cambio di Pezzella e Maehele mezza punta. Il Milan però è in grande crescita, Kessiè ottimo, Tonali straordinario, Diaz non perde una palla e Leao strepitoso".