Ventola: "Kim ingenuo, doveva calmarsi se vedi che l'arbitro da cartellini a ca**o"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicola Ventola è intervenuto alla BoboTv per commentare la sfida di San Siro: "Il Napoli è stato solo limitato dalla mancanza di Osimhen, ha fatto tanti cross ma lui non c'era e a volte si tornava indietro per questo motivo. Con Osimhen non so come finisce questa partita. Il Napoli avrebbe meritato almeno un gol. Arbitro? C'è stata l'inesperienza dei giocatori, ti devi calmare. Di Lorenzo era già stato avvisato e anche Kim doveva calmarsi se vedi che l'arbitro da cartellini a ca**o".