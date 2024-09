Ventola sul Milan: "Rosa molto competitiva, ma non c’è equilibrio. Loftus-Cheek e Reijnders giocano fuori ruolo"

Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato così a Tuttosport del derby di Milano di domani sera: "L’Inter è favorita contro il Milan, ma lo è in generale su tutti. Io sui rossoneri mi ero espresso in modo positivo e continuo a dire che abbiano una rosa molto competitiva: una squadra con quell’organico può saper far male. Non è partita bene, non c’è equilibrio.

A mio avviso alcuni giocatori possono essere fuori ruolo, tipo Loftus-Cheek, che schiererei più avanti, mentre Reijnders dovrebbe arretrare un po’. C’è da lavorare meglio al Milan, non solo sull’aspetto tecnico-tattico, ora lo si deve fare anche sulla testa dei giocatori, c’è pressione".