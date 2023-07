Ventura: "Il Milan ha fatto investimenti, ma nel campionato italiano i calciatori devono dimostrare”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Gian Piero Ventura, ex allenatore di Torino e Nazionale Italiana, ha parlato così del nuovo campionato di Serie A: "È prematuro. Non vedo squadre rinforzate con certezza. Se vai ad analizzare sembra che la Juve abbia dei problemi per assestare il bilancio e c’è un po’ di confusione. L’Inter ha preso Frattesi ma ha perso Lukaku, Onana e Skriniar. Il Milan ha fatto investimenti ma nel campionato italiano i calciatori devono dimostrare”.