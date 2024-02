Ventura: "Inter, Juve, Milan e Atalanta sono da Champions, il Napoli può rientrare"

vedi letture

"Questo Toro è il più forte da quando al timone della società c’è il presidente Cairo". Così l'ex allenatore granata Gampiero Ventura intervistato da La Stampa: "Come detto è una squadra forte che potrebbe essere protagonista di un finale di stagione importante. Inter, Juve, Milan e Atalanta sono da Champions, il Napoli può rientrare in corsa per i primi quattro posti. Poi c'è tanta incertezza.

La Lazio fa fatica, la Roma la voglio misurare alla prova Inter, Fiorentina e Bologna contro il Toro hanno vinto partite dove il pari sarebbe stato il verdetto più giusto. Per questo parlo di incertezza o di valori simili. Vi faccio una domanda: in quanti possono contare su un attacco migliore di quello formato da Zapata, Sanabria e Pellegri? Al massimo due o tre, questa la mia risposta"