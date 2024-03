VER-MIL (0-1): Theooo! Vantaggio del Milan a Verona

GOL DEL MILAN!! Ha segnato Theo Hernandez (quinto timbro stagionale) al 44' dopo un'azione in solitaria sull'esterno sinistro, caparbio il francese a vincere un rimpallo e a battere Montipò in uscita bassa. Purtroppo verrà poi ammonito in seguito ad un'esultanza "provocatoria". Era diffidato e salterà la trasferta di Firenze.