VER-MIL (0-2): ancora Pulisic in gol! Che momento per l'americano!

La sua migliore stagione realizzativa! Ancora in rete Christian Pulisic al 50' della ripresa dopo una bella azione di Okafor, bravo a impegnare Montipò, sulla respinta però arriva come un falco l'ex Chelsea: gol e 12esimo timbro stagionale per lui