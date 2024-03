VER-MIL (1-2): al 73' fuori Okafor per Chukwueze

Ancora cambi in casa Milan, con Stefano Pioli che sceglie di mandare in campo Samuel Chukwueze per Okafor, che da qualche minuto giocava largo a destra. Milan in questo momento con 2 esterni di qualità e corsa a supporto di Giroud.