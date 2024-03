VER-MIL (1-2): primi cambi per Pioli, fuori Pulisic e Loftus Cheek e dentro Giroud e Musah

Al 66' cambi per Pioli, che sostituisce Pulisic e Loftus Cheek per Giroud e Musah, rossoneri in cerca di attenzione e lucidità in questo momento delicato.