VER-MIL (1-3): Chukwueze!! Si sblocca in Serie A!

GOLLLL!! Prima rete in campionato per Samuel Chukwueze! All'80' Gran sinistro al volo dal limite dell'area dopo la respinta della difesa del Verona sugli sviluppi di un corner. E' un gran gol quello segnato dal nigeriano, alla sua terza marcatura in rossonero finora.