Veretout su Gattuso: "Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo. Farà grandi cose"

Anche se sembrava esserci una buona intesa con i giocatori, non sono arrivati i risultati sperati. Si potrebbe riassumere così la breve avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Olympique Marsiglia. Apprezzato dalla squadra e dall'ambiente, il tecnico italiano non è riuscito a trovare le soluzioni per superare la crisi di risultati ed è stato sostituito da Jean-Louis Gasset.

La leggenda del Milan è riuscita comunque a lasciare il segno. Jordan Veretout, in conferenza stampa, ha voluto ringraziarlo per il lavoro svolto in un periodo complicato: "Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo. Ci è stato vicino, nessuno può dire il contrario. Fa male perché quando arriva un esonero i primi responsabili siamo noi. Eravamo noi in campo e non siamo riusciti a vincere", ha detto l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina.

Veretout è convinto che Gattuso non avrà difficoltà a trovare un altro club: "So che si riprenderà e farà grandi cose": L'OM, nelle ultime sette partite con Gattuso alla guida, aveva ottenuto quattro pareggi e tre sconfitte in tutte le competizioni. Un pessimo andamento, che il nazionale francese ha provato a spiegare: "Oggi abbiamo un nuovo allenatore, che ha tutta la rosa a disposizione. I giocatori che sono partiti per la Coppa d'Africa ci sono mancati e ci sono stati anche molti infortuni. Tutto contro Gattuso".