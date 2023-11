Vernazza: "Contro la Fiorentina il Milan si gioca quasi tutto, in caso di passo falso.."

Intervenuto così su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza analizza e commenta l'attuale momento, delicato e poco positivo del Milan di Stefano Pioli che ospiterà sabato sera in casa la Fiorentina: "Due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro giornate: il Milan non può permettersi altro che la vittoria, sabato sera a San Siro contro la Fiorentina. Non vogliamo dire che Pioli si giochi la panchina, ma siamo lì e immaginiamo che di fronte a un'altra caduta la società si interrogherebbe con forza e urgenza.

Giusto l'imminenza della Champions, la gara col Borussia di martedì, potrebbe trattenere il club da una decisione immediata".