Vernazza: "Dello scudetto sfumato i tifosi se ne fanno una ragione, la Champions mancata sarebbe una sciagura"

Il Milan attualmente è saldo in terza posizione. La vittoria contro la Roma di settimana scorsa, più qualche altro risultato favorevole dagli altri campi, ha permesso ai rossoneri di ritrovarsi a uguale distanza da chi sta inseguendo (Inter e Juve) e dalle inseguitrici (Fiorentina, Bologna e Atalanta sopra tutte). Per questo i rossoneri sperano in una rimonta scudetto ma devono tenere presente anche che non possono addormentarsi.

Lo stesso pensiero di Sebastiano Vernazza oggi sulla Gazzetta dello Sport. Le sue parole: "Il Milan si è rimesso in carreggiata e la frase di Giroud dopo il 3-1 sulla Roma (“Se davanti sbagliano...”) ha ragione d’essere, però si consiglia prudenza. Pensarsi davanti va bene, guardarsi dietro è obbligatorio. Sognare senza perdere di vista la realtà. Dello scudetto sfumato i tifosi si faranno una ragione, la Champions mancata sarebbe una sciagura".