Vernazza: "I trofei si vincono con la testa. Se il Milan non impara la lezione, eventuale qualificazione ai quarti non servirà a nulla"

vedi letture

La prova del Milan di ieri sera contro lo Slavia Praga, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League che i rossoneri hanno vinto per 4-2, è stato lontana dall'essere soddisfacente per i rossoneri. La vittoria è arrivata e i due gol di scarto sono un buon vantaggio da gestire ma c'è il rammarico per non aver sfruttato più di un'ora in superiorità numerica, giocando in casa, per rendere questo vantaggio ancora più largo e di conseguenza mettere in ghiaccio la qualificazione ai quarti che invece, ora, dovrà essere conquistata con i nervi saldi a Praga, tra una settimana. Ne ha parlato Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport stamattina.

Le parole di Vernazza che sanno di ammonimento per la gara di ritorno a Praga: "Giovedì all’Eden Arena, lo stadio dello Slavia, l’ambiente sarà caldissimo – i 4.500 rumorosi tifosi cechi a San Siro ne sono stati l’antipasto - e l’eventuale qualificazione ai quarti di finale non servirà a nulla, se il Milan non avrà imparato la lezione: i trofei si vincono con la testa, con la continuità, con la mentalità. Vecchio Milan, cresci o esci".