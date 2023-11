Vernazza: "Il mercato estivo prometteva bene, ma qualcosa va ritrovato e riattivato"

vedi letture

Questo il commento di Sebastiano Vernazza, che in un fondo su La Gazzetta dello Sport ha detto così la sua sul mercato estivo del Milan: "Ciò che è stato fatto in estate prometteva bene: la squadra è stata rinforzata con almeno 3 acquisti di rilievo come Loftus, Reijnders e Pulisic. I primi due sembravano aver elevato il livello del centrocampo, nonostante la cessione di Tonali e la lunga convalescenza di Bennacer. Più quantità e più tecnica.

Non è possibile che siano state illusioni di fine estate. Quel che ci è parso di cogliere non può essere evaporato: è nascosto in qualche anfratto, va ritrovato e riattivato":