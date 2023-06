Vernazza: "Inter e Milan obbligate a pensarsi in corsa per lo Scudetto"

MilanNews.it

Sebastiano Vernazza, penna della Gazzetta dello Sport, questa mattina sulla rosea ha dedicato un articolo a Milan e Inter che dopo una stagione strana (per diversi motivi) per entrambe, torneranno in campo l'anno prossimo con nuove ambizioni. Questo il pensiero di Vernazza: "Inter e Milan sono obbligate a pensarsi in corsa per lo scudetto. Sarà difficile ripetersi in Champions - a priori non alzeremmo l’asticella oltre i quarti, un’altra semifinale sarebbe un di più - e faremmo del campionato l’obiettivo primario.

Il mercato in via ufficiale non è neppure cominciato ed è avventuroso lanciarsi in previsioni e griglie, però le condizioni per Inter e Milan ci sembrano favorevoli. Il Napoli potrebbe pagare qualcosa, nel passaggio da Spalletti a Garcia. La Juve ci sembra alle prese con l’ennesima ristrutturazione a cura del solito capomastro Allegri. La Lazio avrà una Champions da onorare. La Roma, già rinforzata dagli arrivi di Aouar e Ndicka, è oggi una candidata abbastanza forte, bisognerà vedere come scioglierà il nodo centravanti".