Vernazza intransigente: "Al razzismo negli stadi bisogna rispondere con pene dure e certe"

L'episodio di razzismo che ha visto Mike Maignan uscire vittima dal Bluenergy Stadium continua a far parlare anche questa mattina sui giornali di tutta Italia, sportivi e non. A esprimere il suo parere in merito anche Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport che questa mattina sulla rosea ha scritto un pezzo su questa piaga sociale.

Le parole di Vernazza: "Mike Maignan ha ragione, il tempo delle parole è scaduto. Basta con i blabla sull’educazione personale e culturale, sull’ignoranza e sul disagio. I tifosi incivili capiscono soltanto il linguaggio delle sanzioni, al razzismo negli stadi bisogna rispondere con pene dure e certe. Repressione, non c’è altra scelta. Inutile dialogare con chi non ascolta".