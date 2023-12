Vernazza: "Milan, sconfitta travestita da pareggio. Prestazione sconcertante"

Il pareggio per il Milan è arrivato, contro la Salernitana, ma è come se fosse una sconfitta. Non solo perchè un punto serve a poco ma soprattutto per l'atteggiamento e la prestazione inaccettabile dei rossoneri. Ne ha parlato Sebastiano Vernazza nel suo pezzo di oggi sulla Gazzetta dello Sport: "Una sconfitta travestita da pareggio. Il Milan ci è ricascato, altra prestazione deludente ai limiti dello sconcertante, sanata dal 2-2 di Jovic al 90’. E contro la Salernitana ultima in classifica, un’aggravante non generica".

Vernazza ha poi continuato nella sua analisi: "Di questo passo il vecchio Diavolo non andrà lontano e rischierà di essere risucchiato dal gruppetto delle aspiranti alla Champions. La Fiorentina si è avvicinata a meno tre dai rossoneri. Oggi il Bologna, se battesse l’Atalanta, potrebbe farsi sotto a meno due. Altre potrebbero accorciare. Il terzo posto, finora considerato appannaggio del Milan, può diventare terra di tutti e di nessuno, e confondersi con il quarto, per un mischione scivoloso, in cui basterà un niente per scoprirsi quinti".