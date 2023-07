Vernazza: "Pare che Lukaku abbia 'flirtato' con Milan e Juve alle spalle dell’Inter"

vedi letture

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato di come i club non cedano più ai capricci di giocatori e agenti. L'esempio è la gestione de caso Mbappé da parte del PSG: "Il suo contratto scadrà nel giugno del 2024 e Mbappé non lo rinnova perché, come sanno tutti, ha l’accordo con il Real Madrid. Il fatto è che Florentino Perez ha già impegnato 103 milioni più 42 di bonus per il giovane Jude Bellingham. Non sarebbe meglio Mbappé gratis nel 2024? L’Equipe ha raccontato come il Psg abbia scritto più di una lettera al giocatore e lo abbia accusato di non essere stato sincero e di provocare danni alla società con la mancata firma. Secondo le ultime voci da Parigi, se Mbappé rifiutasse il prolungamento o l’Arabia, il Psg lo terrebbe fermo per un anno: una soluzione si troverà, e crediamo che Mbappé andrà al Real, però il francese passerà un’estate agitata".

Altro caso emblematico è quello di Lukaku: "La Juve per ora lo ha illuso, l’Inter lo ha ripudiato per alto tradimento e il Chelsea, proprietario dei diritti sul suo cartellino, lo ha confinato ai margini perché non rientra nei piani del nuovo allenatore Pochettino. Pare che abbia “flirtato” con Milan e Juve alle spalle dell’Inter, convinto di essere lui, e non il Chelsea, a decidere il proprio futuro. Un giocatore contro due club (Inter e Chelsea), forse tre, se la Juve non lo porterà a Torino". Si chiede, in chiusura, Vernazza: " Ne valeva la pena? Non sarebbe stato meglio rispondere alle telefonate dell’Inter?".