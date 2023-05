Vernazza sulla Gazzetta: "Milan, vietato sbagliare anche il prossimo mercato estivo"

Sebastiano Vernazza, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del prossimo mercato estivo del Milan: "L’unica certezza o precondizione è questa: per tanti o pochi che siano quei cento milioni circa il Milan dovrà investirli bene. La società non può permettersi un’altra stagione con rinforzi che non hanno rinforzato, zavorre come Origi e De Ketelaere. Il bonus è stato esaurito nell’estate del 2023. Fallire una volta è concesso, può capitare. Perseverare no. Abbiamo fiducia nelle conoscenze di Maldini e Massara. In stagioni tormentate, appesantite da bilanci in rosso che dovevano essere risanati, il duo mercato del Milan ha riportato in alto la squadra.

Lo ha fatto con scelte miscelate bene, tra scouting di belle promesse, giocatori già fatti e finiti ma un po’ nascosti, vecchi campioni in scadenza di contratto. Leao, Hernandez, Maignan e Giroud sono i primi nomi che ci vengono in mente, altri ne dimentichiamo. La prossima stagione però sarà decisiva, ci dirà se lo scudetto del 2022 e le semifinali Champions del 2023 sono stati successi temporanei o preludono a qualcosa di duraturo. Si spera che sia buona la seconda e per far sì che sia così sarà necessario azzeccare in toto il prossimo mercato. Con una postilla su De Ketelaere: guai a disfarsene in fretta a costo di subire una rovinosa minusvalenza. Il ragazzo merita una chance, al Milan o in prestito non importa. L’importante è che rimanga nell’orbita, a 22 anni non è mai tardi".