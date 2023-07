Vernazza sulla Gazzetta: "Pioli vuole un Milan più muscolare e intenso"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha esternato le sue sensazioni su alcune squadre di Serie A a poco più di un mese dall'inizio del campionato. Si parte con la Juventus: "L’arrivo di Cristiano Giuntoli ha colmato un vuoto gigantesco e non ci riferiamo soltanto al mercato. Giuntoli sarà l’uomo forte della società nel gruppo squadra, una figura che non c’era nella disgraziata stagione scorsa e che era stata surrogata suo malgrado da Massimiliano Allegri, lasciato solo nei mesi confusi e rabbiosi dei punti tolti, restituiti e ritolti". Qualche dubbio sul Napoli: "Se fosse rimasto Spalletti, non avremmo dubitato nel candidarlo a squadra da battere". L'Inter ha cambiato molto, soprattutto in mediana: "Ha forse in canna il centrocampo più intrigante, con una mente (Calhanoglu) e due assaltatori, Barella e Frattesi.

Se Inzaghi troverà la sintesi, lì nel mezzo l’Inter diventerà esplosiva". Il Milan ha cambiato rotta: "Pare di capire che Pioli, scottato dalla fisicità dell’Inter nelle semifinali di Champions, voglia un Milan più muscolare e intenso". Chiusura sulla Roma: "Ndicka e Aouar sono due ottimi innesti. Se gli regalano Morata o un numero 9 di pari grado, Mourinho può giocare per lo scudetto".