Vernazza: "Vlahovic come Gimenez: non è un rapace d'area. Ci spingiamo oltre e diciamo che potrebbero giocare assieme"

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le strategie per il nuovo numero 9 del Milan: "Non abbiamo nulla contro Santiago Gimenez. Anzi, cl dispiacerebbe se il Milan se ne privasse. Il messicano è stato sfortunato, è planato a Milanello nel momento sbagliato, a metà di una stagione sballata, e non si è espresso al meglio. Non è un centravanti d'area, ama svariare, ma neppure Dusan Vlahovic, oggi il primo obiettivo, è un rapace del 16 metri. Il serbo si nutre di profondità e di spazi da riempire. Cl spingiamo oltre e diciamo che i due, sotto certi aspetti, potrebbero giocare assieme, perché l'uno potrebbe innescare l'altro, ma non sarà cosi o capiterà di rado, nell'eventualità che Vlahovic diventi rossonero. Un affare complicato, perché ballano cifre assurde quanto a ingaggio, ma necessario un po' a tutti, al Milan, alla Juve, a Vlahovic stesso".

IL PUNTO SU VLAHOVIC AL MILAN

Dusan Vlahovic resta uno dei nomi più caldi per l'attacco del Milan in questo calciomercato. Il serbo dalle parti di Torino è diventato di troppo, soprattutto dopo l'arrivo in bianconero di Jonathan David, motivo per il quale la dirigenza rossonera starebbe studiando a fari spenti il suo dossier per capire se ci sono i margini per accoglierlo a Milano già quest'estate.

Al momento, comunque, Tare &Co continuano a muoversi sotto traccia per il serbo, ma secondo i colleghi de La Repubblica il Diavolo starebbe già studiando una prima offerta da presentare alla Juventus per il calciatore. Con una cifra intorno ai 18/20 milioni di euro, e una buonuscita dei bianconeri al centravanti, l’affare si potrebbe chiudere con soddisfazione di entrambi i club, ma allo stesso tempo il Milan potrebbe anche temporeggiare poiché convinto di poter acquistare Vlahovic sul gong del calciomercato a prezzo di saldo, soluzione che la Juventus vorrebbe però evitare a tutti i costi, motivo per il quale Comolli avrebbe già calendarizzato nei prossimi giorni un incontro con l’agente del serbo, Darko Ristic, per trovare una soluzione che accontenti tutti.