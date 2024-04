Veron su Leao: "Ci vuole un proiettile per fermarlo quando è lanciato: può inventare la giocata perfetta in qualsiasi istante"

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, in vista della sfida di Europa League tra Milan e Roma di cui si giocherà l'andata giovedì a San Siro, ha voluto mettere a confronto i due numeri 10 della sfida: Rafael Leao e Paulo Dybala. Il titolo della rosea recita: "10x10". E nel sottotitolo viene spiegato il 'giochino' della rosea: "Abbiamo chiesto a 10 grandi numeri 10 (di numero o di fatto) di scegliere tra i fantasisti di Milan e Roma. Chi ha vinto? Dybala in volata". Dunque sono stati interrogati dei grandi del passato che hanno espresso la propria preferenza: o Rafael Leao o Paulo Dybala. Di seguito il parere di Juan Sebastian Veròn.

Le parole di Veròn su Leao e la partita con la Roma: "Tra i due scelgo Leao. E' imprevedibile quando scatta, quando sterza, quando accelera e va via sulla fascia. In contropiede, quando è lanciato, ci vuole un proiettile per fermarlo. E mi sembra che il Milan, adesso, si sia ben assestato e che abbia una solidità di squadra in grado di supportare il portoghese. Non a caso Rafa nell'ultimo mese ha ritrovato l'ispirazione dei tempi migliori. In questa stagione l'ho visto più partecipe in fase di non possesso, ma devo comunque riconoscere che resta un attaccante che torna poco. Quando ha il pallone tra i piedi, però, è capace di inventare la giocata perfetta in qualsiasi istante".