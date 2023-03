Veron su Retegui: "Può dare un contributo importante all'Italia"

MilanNews.it

Juan Sebastian Veron racconta Mateo Retegui, nuova speranza per il calcio azzurro e pre-convocato da Roberto Mancini dopo la sua esplosione con il Tigre: "Un classico centravanti che sta imparando ad adattarsi al calcio moderno. Oggi il centravanti non è più il giocatore che sta in mezzo all’area di rigore ad aspettare il pallone. Si deve muovere con tutta la squadra, deve dettare i tempi dei passaggi, deve sapere quando andare incontro al centrocampista e quando, invece, è necessario attaccare la profondità. Ecco Mateo, adesso, sta imparando questa lezione. Non dimentichiamo che finora ha sempre giocato in Argentina, non conosce l’Europa, gli manca un’importante esperienza internazionale", ha detto alla Gazzetta dello Sport.