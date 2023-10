Verona, Baroni: "La proposta del Milan, anche per i giocatori presi, è molto interessante"

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato anche delle squadre che più di tutte lo hanno convinto in questa prima fase di campionato: "La proposta del Milan, anche per i giocatori che ha preso, è molto interessante. E poi c’è la Fiorentina che propone il gioco più bello, resterà in alto perché secondo me ha centrato anche gli obiettivi. Arthur mi ha sorpreso".

L'Inter e le altre.

"Per me resta la squadra da battere, per struttura, forza fisica e tecnica. Sotto, Frosinone e Lecce sono le squadre rivelazione, senza dubbio. Sono entrate subito in sintonia con i loro progetti. A dimostrazione che la quota salvezza si alza. Ma noi siamo pronti a combattere".