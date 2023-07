Verona, Baroni spinge per Lorenzo Colombo: lo ha già allenato al Lecce

MilanNews.it

Dopo averlo allenato in questa stagione al Lecce, Marco Baroni, nuovo allenatore del Verona, punta ad allenare Lorenzo Colombo anche nell'annata 2023-2024. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che in gialloblu il giovane centravanti potrebbe trovare lo spazio giusto per continuare il suo percorso di crescita.