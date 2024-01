Verona, il mercato di gennaio deve avere un disavanzo di 25 milioni di euro (almeno)

L'Hellas Verona punterà a un mercato in attivo di 25 milioni di euro, anche se parte dell'incasso verrà reinvestito per nuovi profili. È questa la linea guida che il club scaligero sta seguendo per questo gennaio, con le varie cessioni che cercheranno di mettere una pezza a un bilancio che nella passata stagione è risultato in negativo di 11 milioni di euro nonostante circa 32 milioni di plusvalenze. Così si legge anche l'addio di Isak Hien in direzione Atalanta: 7 milioni che significano una plusvalenza di circa 4,5 rispetto a quanto era iscritto a bilancio. Idem quella di Salif Diao Balde per 2 milioni, anche se era arrivato a zero e che quindi rappresenta una plusvalenza totale, senza contare il 10% della futura rivendita.

Per questo poi sul mercato ci sono tutti i pezzi pregiati. Come detto l'Aston Villa avrebbe trovato un'intesa di massima per Ngonge a 10 milioni di euro - più bonus ancora da decidere - ma il giocatore preferisce la Fiorentina, con un contatto fra le due società che c'è stato ieri e una valutazione complessiva da 15 milioni. L'altra pista molto calda è quella che porta Filippo Terracciano verso l'uscita, con il Milan che è molto interessato e che ha presentato una proposta da 5 milioni più bonus, ma la valutazione è di 7-8 milioni. La Fiorentina è molto interessata, mentre la Juventus sta alla finestra.

Altra grande plusvalenza potrebbe essere Josh Doig, con il Torino che appare molto interessato all'esterno scozzese. Qui la valutazione è di circa 6 milioni. Possibile addio quello di Hongla, mentre si cerca una sistemazione a Faraoni. Il terzino può andare via anche in prestito.