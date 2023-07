Verona, Magnani: "Partita più importante? Sicuramente quella col Milan in casa"

MilanNews.it

Il difensore del Verona Giangiacomo Magnani, in occasione del secondo giorno del ritiro estivo gialloblù, è intervenuto in conferenza stampa.

Qual è stata la tua miglior partita giocata con il Verona finora?

"Emotivamente le più importanti per me sicuramente sono state la sfida contro il Milan di quest'anno al Bentegodi, e poi anche quella di Udine, oppure contro l'Inter contro Lukaku. Se dovessi scegliere però la più recente sceglierei il Milan per il valore che avuto per me".