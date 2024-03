Verona-Milan: per Pioli sarà la nona sfida contro gli scaligeri, i numeri

vedi letture

Il Milan questo pomeriggio sarà ospite al Marcantonio Bentegodi dell'Hellas di Marco Baroni. Stando ai dati forniteci da magliarossonera.it, quella di domani per Pioli sarà la nona sfida contro il Verona alla guida del diavolo: 5 giocate in casa e tre in trasferta, tutte vinte (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), con l'auspicio che domani possano diventare quattro.

Il bilancio delle cinque partite giocate a San Siro di Stefano Pioli contro il Verona, invece, è di 3 vittorie e 2 pareggi.