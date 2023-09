Verratti a Doha, firmerà per l'Al Arabi

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Marco Verratti è arrivato a Doha dove, secondo quanto riferito da RMC Sport, firmerà per l'Al Arabi. Messo ai margini nel Psg dal tecnico Luis Enrique, ed escluso dalla lista per la Champions, l'ex centrocampista del Pescara ha scelto di continuare a giocare in Qatar. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro le prossime 24 ore. intanto Verratti è rimasto fuori anche dalle convocazioni del nuovo ct dell'Italia, Luciano Spalletti. (ANSA).