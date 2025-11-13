Verratti: "Inter squadra più completa, ma il Milan senza coppe può fare bene"

Marco Verratti, pur non avendo giocato mai in Serie A ed essendo passato in un colpo solo dalla cadetteria alla Ligue 1 nel PSG dove ha giocato praticamente per tutta la sua carriera, segue sempre il campionato italiano. Lo conferma lo stesso calciatore classe 1992, oggi centrocampista dell'Al Duhail in Qatar, in un intervista rilasciata a Sky Sport Insider. Nella chiacchierata Verratti ha anche rivelato di tifare Milan in questa stagione, un po' grazie all'amico Zlatan Ibrahimovic e un po' per la simpatia nei confronti del club.

Le parole di Verratti a Sky Sport Insider: "Sì, seguo sempre la Serie A. Come rosa, penso che l’Inter sia la squadra più completa. Ma quest’anno c’è il Milan che senza coppe può fare bene. Non so perché, ma quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Zlatan Ibrahimovic ci tiene e il Milan è una squadra che mi è sempre stata simpatica”