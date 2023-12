Verso Atalanta-Milan: c'è un diffidato tra le fila dei rossoneri

Il Milan si appresta a giocare contro l'Atalanta. I rossoneri dovranno fare a meno, causa epidemia di infortuni, di tantissimi giocatori anche molto importanti come Leao e Okafor e tutta la difesa fatta eccezione per Tomori.

Un solo diffidato

Per questo motivo i rossoneri dovranno evitare altre squalifiche. In questo senso l'unico diffidato tra le fila rossonere è Yunus Musah che dunque dovrà evitare il cartellino giallo; in caso di ammonizione l'amerciano salterebbe la sfida contro il Monza.

Non è diffidato invece Fikayo Tomori: l'inglese è alla seconda sanzione disciplinare, ben lontano dalla quinta che fa scattare la squalifica. Nel computo infatti, non vanno considerati i due cartellini gialli ricevuti contro la Roma: per il loro effetto il giocatore in quell'occasione fu espulso e dunque già squalificato; le sanzioni da quel punto di vista si annullano e vengono tolte dal conteggio dei cartellini gialli nel corso della stagione.