Verso Atalanta-Milan: Giroud da valutare, non è al meglio

In vista della delicata trasferta di Bergamo sono da valutare le condizioni di Olivier Giroud. Come riporta Tuttosport, il centravanti francese non è al meglio, dopo i problemi alla schiena avuti nelle ultime settimane. Contro l’Atletico Madrid si è visto un giocatore in difficoltà dal punto di vista fisico: tra oggi e venerdì si capirà meglio se il dolore lombare sarà passato oppure no.

Segui Atalanta-Milan su DAZN. Attiva ora