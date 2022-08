MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 141 i precedenti totali fra Atalanta e Milan tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto in 68 occasioni, pareggiando 46 volte e perdendo 27 partite. I gol realizzati invece sono 235 per il Diavolo e 140 per la Dea.