Verso Bologna-Milan, bilancio e i precedenti al Dall'Ara tra le due squadre

L'avversario con cui il Milan inaugurerà la stagione è il Bologna di Thiago Motta. Sarà la sfida n.187 tra Milan e Bologna, la n.93 in casa dei felsinei. Il bilancio dice 33 vittorie rossonere, 35 vittorie rossoblu e 24 pareggi.

L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione: il Milan andò a Bologna nella partita che capitava a cavallo tra le due sfide di Champions contro il Napoli, e Pioli decise di fare un turnover molto spinto, confidando nell'impegno di chi giocava poco. L'impatto iniziale fu devastante, visto che Sansone trovò il gol dopo 30 secondi e il Milan, con tutte le riserve in campo, era chiamato almeno a reagire. Al 40' Pobega trovava il pareggio con un bel tiro da fuori, e nel secondo tempo il Milan rischiò di vincere ma il risultato non si smosse dal pareggio.

Nella stagione precedente il Milan vinse 4-2 una partita che il Bologna finì in 9, ma che fatica! Leao e Calabria portarono in vantaggio il Milan, poi un'autorete sfortunata di Ibrahimovic e il pareggio di Barrow ad inizio secondo tempo, mentre il Bologna era in 10, per l'espulsione di Soumaoro. Al 58' poi anche Soriano fu mandato sotto la doccia, e da lì il forcing rossonero che trovò efficacia solo a 6 minuti dalla fine con Bennacer. Poi, al 90' Ibrahimovic sigillò il 4-2 finale.

L'ultima occasione in cui il Milan non è riuscito a guadagnare punti a Bologna risale al 10/03/2002: in quell'occasione finì 2-0 per i rossoblu. In una sola occasione nella sua storia il Milan riuscì a realizzare un gol essendo in doppia inferiorità numerica: 8 febbraio 2017, Bologna vs Milan 0-1, rete di Pasalic all’89’ (rossoneri in 9 per le espulsioni comminate a Paletta e Kucka). Solo in un'altra occasione il Milan riuscì a vincere una partita in 9 contro 11: era il 31/12/1966 (Serie A, Roma vs Milan 0-1), ma la rete decisiva di Rivera fu siglata quando il Milan era in 10.