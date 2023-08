Verso Bologna-Milan, Calabria rimane in vantaggio su Kalulu

Manca sempre meno al fischio di inizio di Bologna-Milan, gara d'esordio in campionato per entrambe le squadre, posticipo finale della prima gironata di Serie A, che si giocherà questa sera alle 20.45 al Dall'Ara. Per Pioli pochissimi dubbi sul primo 11 ufficiale della stagione: l'unico piccolo ballottaggio è sulla fascia destra dove Calabria rimane in vantaggio su Kalulu. Il capitano rossonero ha subito un problema muscolare in precampionato ma è pienamente recuperato.