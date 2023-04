Verso Bologna-Milan, sold out al Dall'Ara: record stagionale di presenze

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà praticamente sold out lo stadio Dall'Ara questo pomeriggio quando Bologna e Milan si affronteranno nel match valevole per la 30esima giornata di Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport saranno 29.000 i tifosi assiepati sugli spalti, cifra che rappresenta il record stagionale di affluenza per la squadra rossoblu. Preparate magliette speciali e uno striscione. I rossoneri dunque saranno accolti in un clima caldissimo.