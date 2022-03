Verso Cagliari-Milan, ieri doppia seduta di allenamento: personalizzato per Nandez

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato dal sito ufficiale del Cagliari, il tecnico rossoblù, Walter Mazzarri, nella giornata di ieri ha fatto lavorare la squadra sia al mattino che al pomeriggio. Doppia seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini per i suoi ragazzi, in vista del delicato match di sabato sera contro il Milan. Al mattino sessione di forza in palestra, a seguire squadra in campo: tecnica individuale, esercitazioni sul possesso palla e sul 3 contro 3. Al pomeriggio attivazione tecnica con dei torelli e tattica: giochi di posizione e partita a tema. A chiudere la giornata una partitella giocata in spazi ridotti. Continua il lavoro personalizzato di Nahitan Nández. Oggi invece si terrà solo una seduta pomeridiana.