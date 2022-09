Verso Empoli-Milan, le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti

Fonte: empolifc.com

MilanNews.it

Empoli-Milan sarà la partita che si giocherà sabato 1° ottobre alle 20.45, la prima dopo la sosta per le nazionali. Il club toscano ha comunicato sul proprio sito ufficiale le modalità di vendita dei biglietti per i tifosi ospiti. Ecco quanto comunicato: "Ai tifosi ospiti saranno riservati il settore di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) e Tribuna Laterale Sud (capienza 767 posti; accesso al settore varco 26), con la vendita dei biglietti per questi settori che sarà divisa in due fasi: una prima fase con vendita ai soli tifosi fidelizzati ed una seconda fase con vendita libera.

Nello specifico, dalle ore 16:00 di lunedì 26 settembre fino a martedì 27 settembre (compreso), per i settori di Curva Sud e Tribuna Laterale Sud la vendita è riservata esclusivamente ai sostenitori dell’Ac Milan fidelizzati. Da mercoledì 28 settembre fino alle ore 19:00 di venerdì 30 settembre la vendita è libera.

I tagliandi sono in vendita al prezzo di € 35,00 (CURVA SUD) e € 45,00 (TRIBUNA LATERALE SUD) su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi) .

La vendita dei tagliandi per questi settori terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì 30 settembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per i settori Curva Sud e Tribuna Laterale Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso dello Stadio Castellani con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento".