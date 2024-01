Verso Empoli-Milan: le statistiche pre partita

Empoli vs Milan del 07.01.2024 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Ultimo impegno per il girone di andata, lontano da San Siro, per il Milan, che nel lunch match della domenica farà visita all'Empoli.

In mezzo alla settimana, una squadra piena di giovani ha sconfitto il Cagliari negli Ottavi di Coppa Italia per 4-1, con Jovic sugli scudi (doppietta per lui), con il primo gol da professionista per Chaka Traoré, e con un Leao che torna al gol davanti al proprio pubblico. Eccezionale anche la prestazione di Theo Hernandez, che nonostante abbia giocato da centrale in difesa, è stato colui che ha dato il via alle azioni che hanno portato a siglare i primi tre gol.

Questa sarà anche la prima partita dopo la riapertura del mercato invernale, e il Milan ha già effettuato un'operazione di riparazione per quanto riguarda l'assetto difensivo, così colpito dagli infortuni. E' tornato dal prestito al Villarreal Matteo Gabbia, e già potrebbe essere schierato titolare domenica.

Si giocherà il 7 gennaio, sarà la 16ma volta nella storia rossonera. Finora 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, avvenuta nel 1973, in casa del Bologna: finì 3-2 per i rossoblù, con gol di Ghetti, Savoldi su rigore e Novellini, mentre per il Milan segnarono Rivera su rigore e Chiarugi, nel tentativo di rimontare dallo 0-3 del primo tempo. L'ultimo precedente risale al 2001, un derby interno finito 2-2, con gol di Hakan Sukur per l'Inter, pareggio di Boban, poi ancora Inter con Di Biagio e 2-2 finale firmato da Oliver Bierhoff. L'ultima vittoria risale al 1996, un 3-0 inflitto alla Sampdoria, con gol di Panucci, Savicevic e Roberto Baggio.

Un altro 3-0 fu siglato contro il Cesena nel 1990, con gol di Donadoni, Tassotti e Van Basten su rigore. L'ultima partita di campionato giocata in trasferta fu una vittoria in casa della Lazio per 1-0 nel 1985, con gol di Pietro Paolo Virdis dopo 21 minuti.

L'avversario è l'Empoli di Andreazzoli. Sarà la sfida n.35 in totale, la n.18 in trasferta. In Serie A sarà la sfida n.31, la n.16 in trasferta. Finora, guardando al campionato, 8 vittorie e 7 pareggi. Il Milan non ha mai perso in Serie A a casa dell'Empoli. L'unica sconfitta al Castellani risale alla Coppa Italia 1985-86, quando una rete di Luca Cecconi risolse al minuto 85 l'andata degli ottavi di finale. Sconfitta che fu decisiva perché al ritorno il Milan non andò oltre l'1-1.

L'ultimo precedente risale al 1° ottobre 2022, quando i rossoneri vinsero per 3-1 ma con un finale al cardiopalma: dopo una partita tiratissima, Ante Rebic trovò il vantaggio al 79', e sembrava fatta, ma al 92' Bajrami trovava il gol dell'1-1.

La reazione fu immediata e potentissima: Ballo-Touré siglò il 2-1 nell'azione del riavvio del gioco, e poi al 96' Leao chiuse i conti per il 3-1 finale. Il 22 dicembre 2021 invece, il Milan riuscì a vincere per 4-2, con le reti di Kessié (doppietta), Florenzi e Theo Hernandez. Per l'Empoli segnò Bajrami il momentaneo 1-1, e Pinamonti su rigore a risultato ormai acquisito.

La vittoria più larga però risale alla stagione 2016-17, quando il Milan vinse 4-1 grazie alla doppietta di Lapadula, al gol di Suso e ad un'autorete; un'altra vittoria più larga ad Empoli è il 3-0 del 1987 (Massaro, Baresi, Virdis).

Nella storia delle vittorie rossonere in Empoli vs Milan, i toscani sono stati in vantaggio in tutto per 11 minuti nella sfida del 26/10/2005 (Vannucchi al 34' portò in vantaggio l'Empoli, prima del pareggio di Gilardino al 45'). In tutte le altre occasioni andò sempre in vantaggio il Milan.

Tre le espulsioni in totale per giocatori rossoneri contro l'Empoli, solo una però al Castellani: fu Christian Ziege, che pagò l'esultanza per il suo gol del pareggio con la seconda ammonizione per essersi tolto la maglia.

Anche per l'Empoli stessa situazione, tre rossi di cui uno solo tra le mura amiche: nel 2-2 del settembre 2014, toccò a Valdifiori.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Esordirono in un Empoli vs Milan 2 giocatori: Luca Saudati (28/08/1996) e Marco Van Ginkel (23/09/2014).

Nessun giocatore ha lasciato la maglia rossonera in una partita in casa dell'Empoli.

Segnarono la loro prima rete rossonera in un Empoli vs Milan 6 giocatori: Tomas Locatelli (28/08/1996), Andreas Andersson (05/10/1997), Christian Vieri (26/10/2005), Fernando Torres (23/09/2014), Alessandro Florenzi (22/12/2021) e Fodé Ballo-Touré (01/10/2022).

Per 5 giocatori la rete segnata al Castellani fu l'ultima in rossonero: Andreas Andersson (05/10/1997, per lui l’unico gol rossonero), Christian Ziege (10/01/1999), Fernando Torres (23/09/2014, anche per lui l’unica rete in rossonero), Ante Rebic e Fodé Ballo-Touré (01/10/2022, anche per il senegalese fu l'unica marcatura con il Milan).

Tre giocatori hanno siglato marcature multiple ad Empoli: il primo a riuscirci fu Alberto Gilardino il 26/10/2005, il secondo fu Gianluca Lapadula il 26/11/2016, e nell'ultima sfida del 22/12/2021 Frank Kessié.

Sarà la quinta volta per Stefano Pioli contro l'Empoli da quando è alla guida del Milan. Nei quattro precedenti, due in casa e due in trasferta, Pioli ha vinto per 3 volte e ha pareggiato a reti bianche in un'occasione (in casa però).

Arbitrerà La Penna di Roma, alla sua ottava direzione di una partita del Milan: finora il bilancio è di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

In questa stagione sarà la terza volta con La Penna come arbitro per il Milan. Nei due precedenti (entrambi in trasferta) una vittoria, a Cagliari per 3-1, e una sconfitta, a Bergamo per 3-2 contro l'Atalanta.