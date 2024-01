Verso Empoli-Milan: nel 2021 il primo gol milanista di Florenzi

vedi letture

E' la vigilia di Empoli-Milan, in programma domani alle 12.30 al Castellani. I rossoneri di Mister Stefano Pioli sono reduci da due vittorie di fila: quella "di corto muso" Contro il Sassuolo in campionato, grazie all'ennesimo centro in stagione di Christian Pulisic, e contro il Cagliari in Coppa Italia con il netto risultato di 4-1. Il Milan sembra stare meglio, visti soprattutto i recenti numeri dei ragazzi di Pioli: nelle ultime due uscite ufficiali, 5 gol segnati e solo uno subito, e parlando sempre di statistiche, questo un breve focus che riguarda Alessandro Florenzi.

Infatti, nel dicembre del 2021 il Milan vinse 4-2 al Castellani, con Florenzi che trovò il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan segnando su una punizione dal limite dell'area.