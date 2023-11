Verso Euro 2024, quali sono le nazionali già qualificate alla fase finale

Ultimo giro dei gironi di qualificazione per Euro 2024 che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Nove squadre già qualificate, la sei giorni europea regalerà altri 12 posti. I restanti 3 saranno determinati dai playoff che si giocheranno a novembre. Chi ha già la qualificazione in tasca?

La Germania, prima di tutto: paese organizzatore che sta però vivendo un momento complicato. Hansi Flick è stato esonerato dopo le ultime deludenti amichevoli e l'onere e l'onore di rilanciare la Mannschaft nel torneo di casa sarà Julian Nagelsmann. Inevitabile il ruolo di favorita.

Il Belgio ha centrato la terza qualificazione consecutiva. Reduci dal pessimo Mondiale in Qatar, i diavoli rossi hanno chiuso un ciclo con tanti rimpianti: la più forte generazione di calciatori mai vista nel piccolo paese non è stata in grado di portare un trofeo. La ricostruzione è stata affidata a un italiano di Germania, Domenico Tedesco. E i risultati in queste qualificazioni sono stati eccellenti con un Lukaku capace di segnare 10 reti fin qui.

Percorso netto per Francia e Portogallo: nona qualificazione consecutiva per i transalpini, ottava di fila per i lusitani. Entrambe con i galloni delle favorite per la vittoria finale. Occhi su Cristiano Ronaldo che giocherà la sua sesta fase finale, un record. In casa bleu l'uomo immagine è Kylian Mbappé che si gioca con questo torneo anche la possibilità di vincere il suo primo Pallone d'Oro.

L'Inghilterra ha vinto in carrozza il girone comprendente l'Italia e l'impressione è che questa generazione di calciatori possa finalmente far sognare un popolo che non vince nulla dal Mondiale del 1966 giocato in casa. Spagna che come sempre può dire la sua, non mancano i giocatori di talento ma l'assenza di un finalizzatore pesa.

Capitolo outsiders: non poteva iniziare meglio l'avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia, due vittorie pesanti e biglietto per la Germania staccato. Terza qualificazione di fila per la selezione, capace spesso di sorprendere agli Europei. Austria che ha fatto penare l'Italia nella passata edizione del torneo e che nel girone di qualificazione ha fatto una vittima illustre come la Svezia. Squadra di livello con la maggioranza che si è formata nella Bundesliga tedesca. Chiudiamo con la Scozia che sta vivendo una vera e propria rinascita sportiva: eccellente percorso nel suo girone e una serie di giocatori promettenti. La selezione ha già disputato tre Europei, uscendo sempre ai gironi. Che sia la volta buona per superare questo ostacolo?